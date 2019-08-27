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27 Ağustos 2019 Salı günü yayınlandı
Uyuşturucu operasyonu - ADANA

Uyuşturucu operasyonu - ADANA

- Ele geçirilen esrar balyalarından görüntüler Adana 'da uyuşturucu operasyonu - Traktör römorkuna bağlı su tankında 467 kilogram esrar ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındıADANA (AA) - Adana 'da düzenlenen operasyonda 467 kilogram esrar ele geçirildi, 2 kişi yakalandı.İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaptıkları çalışmayla traktörle uyuşturucu sevkiyatı yapılacağını belirledi. Ekipler, traktörün merkez Sarıçam ilçesindeki Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesinde olduğunu tespit etti. Hareket halindeki traktörü durduran ekipler, narkotik dedektör köpeğiyle arama yaptı. Köpeğin römorka bağlı su tankına tepki vermesi üzerine yapılan incelemede poşetlere doldurulmuş 467 kilogram esrar bulundu.Ekipler, traktördeki şüpheliler Ahmet Ç. (47) ve Fesih Y'yi (53) gözaltına aldı. Şüphelilerin ifadelerinde, uyuşturucudan haberlerinin olmadığını iddia ettikleri öğrenildi.Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar daha sonra adliyeye sevk edildi.

Uyuşturucu Uyuşturucu Operasyonu Akalan Narkotik Gesi 

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