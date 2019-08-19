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19 Ağustos 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Uyuşturucu operasyonu - ADANA

Uyuşturucu operasyonu - ADANA

- Zanlıların Adli Tıp Birimine getirilmesi - Zanlıların polis aracına bindirilmesi - Ele geçirilen uyuşturucu ve silahların fotoğrafı Adana 'da uyuşturucu operasyonu - Merkez Yüreğir ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 778 gram esrar, pompalı tüfek ve 2 kurusıkı tabanca ele geçirildi - Yakalanan 2 şüpheliden biri tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldıADANA (AA) - Adana 'nın merkez Yüreğir ilçesinde 778 gram esrar, pompalı tüfek ve 2 kurusıkı tabanca ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik merkez Yüreğir ilçesinde operasyon düzenledi.
Operasyonda şüpheliler M.K. ve Ş.A. ekiplerce yakalandı.Zanlı Ş.A'nın üzerinde 47 gram esrar ele geçiren ekipler, M.K'nin adresinde yaptığı aramada 731 gram esrar, pompalı tüfek ve 2 kurusıkı tabanca buldu.Emniyetteki işlemlerin ardından Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler daha sonra adliyeye sevk edildi.Savcılık sorguları tamamlanarak nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılardan M.K. tutuklandı, Ş.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Polis Aracı Adli Kontrol Uyuşturucu Operasyonu Kurusıkı Tabanca Pompalı Tüfek 

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