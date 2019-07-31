Uyuşturucu operasyonu - ADANA

- Polisin, evde dedektör köpekle uyuşturucu araması - Evdeki dolapta uyuşturucu bulunması - Gözaltına alınan zanlılardan birinin Adli Tıp birimine getirilmesi - Ele geçirilen malzemenin fotoğrafı Adana 'da uyuşturucu operasyonu - Uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandıADANA (AA) - Adana 'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarının belirlenip yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.Ekipler, yürütülen soruşturma kapsamında 2 şüpheliye ait merkez Yüreğir ve Çukurova ilçesindeki adreslere operasyon düzenledi. Adreslerde narkotik dedektör köpeğiyle yapılan aramalarda, bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Şüpheliler Emre A. (25) ve Tarık H. (38) gözaltına alındı.Zanlı Emre A'nın uyuşturucuyu başkasının toprağa gömdüğü alandan çıkartıp evine getirdiğini iddia ettiği öğrenildi.Emniyetteki işlemin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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