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22 Haziran 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Uyuşturucu operasyonu - ADANA

Uyuşturucu operasyonu - ADANA

- Şüphelilerin adli tıpta sağlık kontrolünden geçirilmesi Adana ’da uyuşturucu operasyonu - Merkez Seyhan ilçesinde 10 bin uyuşturucu hap ve 138,65 gram kokain ele geçirilen operasyonda gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandıADANA (AA) - Adana 'nın merkez Seyhan ilçesinde 10 bin uyuşturucu hap ve 138,65 gram kokain ele geçirilen operasyonda gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı.İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul’da taksicilik yapan K.A’nın (49), otobüsle Adana ’ya uyuşturucu getirdiği bilgisine ulaştı.Ekipler, otogarda K.A. ve kendisini bekleyen A.D'yi (54) gözaltına aldı.K.A’nın el çantasında yapılan aramada, 10 bin uyuşturucu hap ve 138,65 gram kokain ele geçirildi.Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

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