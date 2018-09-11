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11 Eylül 2018 Salı günü yayınlandı
Uyuşturucu operasyonu - ADANA

Uyuşturucu operasyonu - ADANA

- Evde narkotik dedekör köpeğiyle arama yapılması - Köpeğin dolaba tepki vermesi - Turşu bidonlarının arasındaki poşette uyuşturucu hap çıkması Adana 'da uyuşturucu operasyonu - Seyhan ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda turşu bidonlarının arasına gizlenmiş 13 bin 100 uyuşturucu hap ele geçirildiADANA (AA) - Adana 'da bir evde yapılan aramada, turşu bidonlarının arasına gizlenmiş 13 bin 100 uyuşturucu hap bulundu.Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Barbaros Mahallesi'ndeki bir evde uyuşturucu bulunduğunu belirledi.Adrese operasyon düzenleyen ekipler, narkotik dedektör köpeği "Oscar" ile arama yaptı.Köpeğin bir dolaba tepki vermesi üzerine yapılan incelemede turşu bidonlarının arasına poşetle gizlenmiş 13 bin 100 uyuşturucu hap bulundu.Evdeki H.B. (24) ve İ.B. (43) gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adli Kontrol Uyuşturucu Uyuşturucu Operasyonu Narkotik Irak 

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