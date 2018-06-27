Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
27 Haziran 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Uyuşturucu operasyonu - ADANA

Uyuşturucu operasyonu - ADANA

- Polislerin kamyonda arama yapması - Kamyondaki ev eşyaları arasındaki koltuğun incelenmesi - Koltuğa gizlenmiş esrarın ortaya çıkarılması Adana 'da uyuşturucu operasyonu - Polis ekipleri, şüphe üzerine durdurduğu ev eşyası yüklü kamyonda koltuğa saklanmış 15 kilo 650 gram esrar ele geçirdi - Gözaltına alınan 2 kişiden biri tutuklandıADANA (AA) - Adana 'da polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu ev eşyası yüklü kamyonda koltuğa gizlenmiş 15 kilo 650 gram esrar bulundu.Alınan bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Tarsus - Adana - Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun merkez Sarıçam ilçesi yakınında şüphe üzerine bir kamyonu durdurdu.Ekipler, sürücü İ.G'nin (46), Mardin'den kente ev eşyası taşıdığını belirttiği kamyonda narkotik dedektör köpeğiyle arama yaptı.Köpeğin eşyalar arasındaki bir koltuğa tepki vermesi üzerine yapılan detaylı incelemede, koltuğun döşemesinin altına gizlenmiş 20 pakette 15 kilo 650 gram esrar ele geçirdi.Öte yandan, narkotik köpeğinin esrarın kokusunu almasını önlemek için uyuşturucu paketlerine gres yağı sürüldüğü belirlendi.Araç sürücüsü İ.G. ve yanındaki Ö.G. (16) gözaltına alındı.Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan İ.G. tutuklandı, Ö.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adli Kontrol Uyuşturucu Uyuşturucu Operasyonu Narkotik Polis Ekipleri 

İlgili Foto Galeriler
Adana'da Dev OperasyonAdana'da Dev Operasyon
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Yanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacakYanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacak
ABD'de katliam! Liseye silahlı saldırı 17 ölüABD'de katliam! Liseye silahlı saldırı 17 ölü
Yolcu otobüsü dereye uçtu: 6 ölü, 20 yaralıYolcu otobüsü dereye uçtu: 6 ölü, 20 yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı