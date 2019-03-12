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12 Mart 2019 Salı günü yayınlandı
Uyuşturucu operasyonu: 9 tutuklama - YOZGAT İzle

Uyuşturucu operasyonu: 9 tutuklama - YOZGAT İzle

- Ekiplerin operasyona gidişi - Operasyondan görüntüler - Zanlıların adliyeye sevk edilmesi Yozgat 'ta uyuşturucu operasyonu: 9 tutuklamaYOZGAT (AA) - Yozgat 'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheliden 9'u tutuklandı.Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent merkezi ile Sorgun, Akdağmadeni ve Saraykent ilçelerinde park, bahçe ve okul önlerinde uyuşturucu sattığı iddia edilen şüphelilere yönelik 110 polisin katılımıyla "Kurt Kapanı" adı verilen operasyon düzenlendi.
Operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.Şüphelilerin adreslerinde ve üst aramasında bir miktar uyuşturucu hap, esrar, kenevir tohumu, 2 av tüfeği, 30 tabanca fişeği, 55 av tüfeği fişeği, 94 ses fişeği ile bir tabanca, bir kuru sıkı tabanca ve bir hassas terazi ele geçirildi.Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler, "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek ve üye olmak, uyuşturucu veya uyarıcı ticareti yapma - sağlama, uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" suçlarından adliyeye sevk edildi.Şüphelilerden 9'u çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Polis Adli Kontrol Uyuşturucu Uyuşturucu Operasyonu Irak 

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