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28 Kasım 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı - KAYSERİ

Uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı - KAYSERİ

- Uyuşturucu operasyonu - 6 gözaltı - Araçta narkotik köpeği arama yapılması - Köpeğin tepki vermesi - Uyuşturucu maddenin ele geçirilmesiKAYSERİ (AA) - Kayseri 'de düzenlenen operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 6 zanlı yakalandı.İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesince, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlatıldı. Düzenlenen operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen A.K, M.I, A.K, S.S, M.T. ve M.G. gözaltına alındı.Zanlıların ev, araç ve üst aramalarında 20 gram metamfetamin, 10 gram esrar, bir miktar bonzai ile iki hassas terazi ve tabanca ele geçirildi.Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Amfetamin Uyuşturucu Uyuşturucu Ticareti Narkotik Metamfetamin 

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