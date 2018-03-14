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14 Mart 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Uyuşturucu operasyonu: 5 kişi gözaltına alındı - KONYA

Uyuşturucu operasyonu: 5 kişi gözaltına alındı - KONYA

- Gözaltına alınan şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi - Ele geçirilen uyuşturucu fotoğrafları Konya 'da uyuşturucu operasyonu - Otomobilde dedektör köpekle yapılan aramada 4,5 kilogram eroin ele geçirildi, 5 kişi gözaltına alındıKONYA (AA) - Konya 'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4,5 kilogram eroin ele geçirildi.İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu sevkiyatının engellenmesi amacıyla çalışma başlattı.Ekipler, şüphe üzerine 34 RV 6485 plakalı otomobili, Aksaray çevre yolunda durdurdu.Dedektör köpek Oskar ile araçta yapılan aramada, koltuk döşemelerine gizlenmiş 8 pakette 4,5 kilogram eroin ele geçirildi.Araçtaki Rahmi T, Yakup C, Eyyüp C, Nuriye C. ve Nurdan C. gözaltına alındı.Zanlıların, uyuşturucuyu Van'dan Antalya'ya götürdüğü, Eyyüp C'nin polisteki ifadesinde çocuğunun hastane masraflarını karşılamak için uyuşturucu ticareti yaptığını öne sürdüğü öğrenildi.

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