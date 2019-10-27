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27 Ekim 2019 Pazar günü yayınlandı
Uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı - SAMSUN Haberi

Uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı - SAMSUN Haberi

- Şüphelilerin adliyeye getirilmesi Samsun 'da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltıSAMSUN (AA) - Samsun 'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde satışı yapan kişilere yönelik çalışma yaptı.Ekiplerce belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda, R.V, F.A, E.S, Ö.K. ve S.K. gözaltına alındı.Adreslerde yapılan aramada, bir miktar sentetik uyuşturucu ile 2 hassas terazi ele geçirildi.Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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