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28 Temmuz 2019 Pazar günü yayınlandı
Uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı - KONYA

Uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı - KONYA

- Operasyondan detaylar Konya 'da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltıKONYA (AA) - Konya 'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptığı ve kullandığı ileri sürülen kişilere yönelik çalışma başlattı.Yapılan inceleme ve araştırma sonucunda harekete geçen ekipler, kent merkezindeki belirlenen adreslere düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 5 şüpheliyi gözaltına aldı.Adreslerde yapılan aramada 4 bin 277 sentetik uyuşturucu hap ile 3 bin 854 sentetik ecza hapı ele geçirildi.Şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

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