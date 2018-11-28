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28 Kasım 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı - BURSA

Uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı - BURSA

- Araçta arama yapılması - Şüphelilerin adliyeye sevkiBURSA (AA) - Bursa 'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte bazı şüphelilerin İstanbul'dan Bursa 'ya yüklü miktarda uyuşturucu getireceği yönündeki ihbar üzerine harekete geçti.Ekipler, teknik ve fiziki takibin ardından şüpheliler B.Ç, H.D. ve M.G'nin içinde bulunduğu otomobili durdurdu.Otomobil ile şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 510 gram sentetik uyuşturucu ile satışa hazır paketlenmiş 15 gram kokain ele geçirdi.Uyuşturucu maddelere el koyan polis ekipleri, şüphelileri işlemleri için emniyete götürdü.

Sentetik Uyuşturucu Uyuşturucu Ticareti Harekete Geç Polis Ekipleri 

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