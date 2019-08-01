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01 Ağustos 2019 Perşembe günü yayınlandı
Uyuşturucu operasyonu: 18 gözaltı - EDİRNE İzle

Uyuşturucu operasyonu: 18 gözaltı - EDİRNE İzle

- Operasyondan görüntüler - Polislerin kedi yavrusuna süt vermesi Edirne 'de uyuşturucu operasyonu: 18 gözaltıEDİRNE (AA) - Edirne 'nin Keşan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 18 şüpheli gözaltına alındı.Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin de desteğiyle uyuşturucu satıcıları ve aranan kişilere yönelik Yenimescit Mahallesi'nde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.
Ekipler, narkotik köpeğiyle metruk binalar, evlerin kömürlük ve çatılarında arama yaptı. Bazı evlerin bahçelerindeki pitbull cinsi köpekler sahiplerinin yardımıyla arama yapılması için uzaklaştırıldı.Operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı.Bu arada, özel harekat polisleri buldukları aç kedi yavrusuna süt verdi.

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