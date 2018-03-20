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20 Mart 2018 Salı günü yayınlandı
Uyuşturucu operasyonu: 17 şüpheli gözaltına alındı - KIRKLARELİ

Uyuşturucu operasyonu: 17 şüpheli gözaltına alındı - KIRKLARELİ

- Operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden görüntüler Kırklareli merkezli uyuşturucu operasyonu - Operasyonda, lunapark çalışanları ve gece kulüplerinde korumalık yapanların da aralarında olduğu 17 şüpheli, gözaltına alındıKIRKLARELİ (AA) - Kırklareli merkezli üç ilde eş zamanlı gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, 17 şüpheli yakalandı. Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, çocuklara uyuşturucu ticareti yaptığı, kullandığı ve bulundurduğu iddia edilen şüphelileri tespit etti. Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kırklareli , İstanbul ve Erzurum'da eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlara, Özel Harekat polisleri de destek verdi.Operasyonlarda, lunapark çalışanları ve gece kulüplerinde korumalık yapanların da aralarında olduğu 17 şüpheli gözaltına alındı. Kırklareli Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, 215 extacy hap, 21 gram esrar, 1,35 gram sentetik kannabinoid, tabanca, av tüfeği, silah ve tüfeklere ait 90 fişek ve komando bıçağı ele geçirildi.

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