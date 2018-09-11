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11 Eylül 2018 Salı günü yayınlandı
Uyuşturucu operasyonu: 11 gözaltı - KONYA

Uyuşturucu operasyonu: 11 gözaltı - KONYA

- Ekiplerin bir adreste narkotik köpeği ile arama yapması - Zanlıların sağlık kontrolü için hastaneye getirilmesi Konya 'da uyuşturucu operasyonu - Polis ekipleri, yeni eğitim - öğretim yılı öncesi sokak satıcılarının evlerine şafak vakti düzenlediği operasyonda 11 kişiyi gözaltına aldıKONYA (AA) - Konya 'da, yeni eğitim - öğretim yılı öncesi sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 11 zanlı yakalandı.İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında, 6 aylık takibin ardından belirlediği 12 adrese şafak vakti baskın düzenledi.
Özel eğitimli narkotik köpeğinin de destek verdiği operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptığı ileri sürülen 11 kişi gözaltına alındı.Zanlılar Hüseyin K, İsmail B, Hamit Ş, Murat K, Hasan K, Ragıp D, Abdurrahman G, Muhammet Seyit K, Adem Ş, Salih Furkan Ü. ve Gökay B, hastanedeki sağlık kontrolünün ardından ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.Evlerde yapılan aramalarda ise 63 parça halinde 33 gram eroin, 134 uyuşturucu hap, 500 gram esrar, hassas terazi ile 4 av tüfeği ele geçirildi.Soruşturma kapsamında daha önce de 5 kişinin tutuklandığı öğrenildi.

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