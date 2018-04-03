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03 Nisan 2018 Salı günü yayınlandı
Uyuşturucu operasyonu: 11 gözaltı - KAYSERİ

Uyuşturucu operasyonu: 11 gözaltı - KAYSERİ

- Operasyonlardan detaylar - Şüphelilerden görüntüler Kayseri 'de uyuşturucu operasyonu: 11 gözaltıKAYSERİ (AA) - Kayseri 'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı.Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu madde satan şüphelilere yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 12 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda, 11 şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda, bir miktar uyuşturucu, 2 hassas terazi, tabanca, av tüfeği ve 30 mermi ele geçirildi.Gözaltına alınan şüphelilerden 3'ü emniyetteki işlemlerin ardından serbest bırakıldı. Şüphelilerden S.E, E.Y, O.G, F.A, T.E, V.B, O.K. ve M.K'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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