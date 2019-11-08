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08 Kasım 2019 Cuma günü yayınlandı
Uyuşturucu operasyonlarında 7 kişi yakalandı - KAYSERİ

Uyuşturucu operasyonlarında 7 kişi yakalandı - KAYSERİ

- Zanlıların emniyetten çıkarılışı Kayseri 'de uyuşturucu operasyonlarında 7 kişi yakalandıKAYSERİ (AA) - Kayseri 'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 7 şüpheli gözaltına alındı.İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan kişilere yönelik başlattığı çalışma kapsamında 3 operasyon düzenledi.
R.G.A, O.M, C.K. ve M.A'nın gözaltına alındığı operasyonda, 60 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.J.İ'nin yakalandığı operasyonda ise çantasında yeşil reçeteyle satılan 5 bin 400 adet uyuşturucu özelliği bulunan ilaç ve 2 adet uyuşturucu hap bulundu.T.B. ile Suriye uyruklu A.B'nin yakalandığı operasyonda ise bir miktar sentetik uyuşturucuya el konuldu.Gözaltına alınan 7 zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Sentetik Uyuşturucu Uyuşturucu Ticareti Akalan 

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