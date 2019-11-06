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06 Kasım 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Uyuşturucu operasyonlarında 35 tutuklama - ŞANLIURFA

Uyuşturucu operasyonlarında 35 tutuklama - ŞANLIURFA

- Polis ekiplerinin uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonu - Araçlarda yapılan denetimler - Okul önünde yapılan denetimler - Dağlık alanda Özel eğitimli köpek "Kyra"nın da katıldığı arama tarama çalışmaları Şanlıurfa 'da uyuşturucu operasyonlarında 35 tutuklamaŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa 'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 35 kişi tutuklandı.İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube bünyesinde bulunan Narkotim motorize ekipleri, son 20 günde kent merkezinde cafe, park, bahçe, okul önleri, metruk binalar, mağara gibi yerlerde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlar düzenledi.
Özel eğitimli köpek "Kyra"nın da kullanıldığı operasyonlarda uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 35 kişi gözaltına alındı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlıların tamamı cezaevine gönderildi.Ekiplerin uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarının devam edeceği bildirildi.

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