Uyuşturucu operasyonları - MALATYA

- Araçların Malatya İl Emniyet Müdürlüğü binasının bahçesinden çıkışı - Operasyon yapılan evlerin dış görünüşü(drone çekimi) - Evlerde arama yapılması - Gözaltına alınan zanlıların adliyeye çıkarılması ve cezaevi aracına götürülmeleri Malatya 'da uyuşturucu operasyonlarıMALATYA (AA) - Malatya 'da, farklı zamanlarda uyuşturucuyla mücadeleye yönelik operasyonlarda 41 şüpheli hakkında işlem yapıldı.İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince çeşitli tarihlerde sokak satıcılarına yönelik park ve bahçelerde operasyonlar yapıldı.Torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon kapsamında gözaltına alınan 15 zanlıdan 10'u tutuklandı. 4 şüpheliyse hakkında adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı. 1 şüpheliyle ilgili de yasal işlem yapıldı.Ayrıca uyuşturucuyla mücadele kapsamında planlı operasyon dışında yapılan münferit operasyonlarda 585 gram esrar maddesi, 81,8 gram sentetik kannabinoid maddesi, 3 ecstasy hap, 5,35 gram metamfetamin maddesi, 621 uyuşturucu madde etkisi doğuran kontrole tabi hap ele geçirildi. Bu operasyonlar kapsamında 26 şüpheli hakkında işlem yapıldı.Yapılan çalışmalarda uyuşturucu madde bulundurmak suçundan hakkında yakalama kararı bulunan 1 zanlı yakalandı.Narkotik suçlarla mücadele kapsamında eylül ayının ilk haftalarında 41 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.