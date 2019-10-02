Uyuşturucu operasyonları - İSTANBUL İzle

- Operasyondan görüntüler - Sergiden görüntüler İstanbul 'da uyuşturucu operasyonları - Kentte, 15 - 30 Eylül'de düzenlenen 6 operasyonda, 1 ton 800 kilogram skunk, 60 kilogram eroin, 13 kilogram kokain, 8 kilogram reçine esrar, 3 tabanca ve 300 mermi ele geçirildi - Gözaltına alınan 2'si yabancı 14 kişi tutuklandıİSTANBUL (AA) - İstanbul 'da düzenlenen 6 operasyonda, 1 ton 800 kilogram skunk, 60 kilogram eroin, 13 kilogram kokain ve 8 kilogram reçine esrar ele geçirildi.Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uluslararası bağlantısı olan bazı şebekelerin yurt dışından gelen uyuşturucuyu piyasaya süreceği istihbaratı üzerine çalışma başlattı.Silivri, Bayrampaşa, Arnavutköy, Sultangazi, Esenyurt, Küçükçekmece, Fatih ve Zeytinburnu'nda 15 - 30 Eylül'de düzenlenen 6 operasyonlarda, 2'si yabancı 14 kişi gözaltına alındı.Adres ve araçlarda yapılan aramalarda, 1 ton 800 kilogram skunk, 60 kilogram eroin, 13 kilogram kokain, 8 kilogram reçine, 6 hassas terazi, 1 presleme makinesi, 3 tabanca ve 300 mermi esrar ele geçirildi.Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 14 zanlı tutuklandı.
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