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17 Haziran 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Uyuşturucu operasyonları - İSTANBUL Haberi

Uyuşturucu operasyonları - İSTANBUL Haberi

- İUuşturucu operasyonlarından görüntüler - Ele geçirilen uyuşturucu madddesi İstanbul 'da uyuşturucu operasyonları - Uyuşturucuların bir kısmının Bodrum ve Alaçatı gibi tatil bölgelerine gönderileceği belirlenirken gözaltına alınan 10 şüpheli tutuklandıİSTANBUL (AA) - İstanbul 'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında, 75 kilogram Hint keneviri, 60 bin uyuşturucu hap, 8 kilogram Afyon sakızı, 8 kilogram bonzai ham maddesi ele geçirilirken, gözaltına alınan 10 şüpheli tutuklandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şüphelilere yönelik 13 - 15 Haziran tarihleri arasında 3 ayrı operasyon gerçekleştirdi.Ekipler, 13 Haziran'da Tuzla'da lüks bir rezidansa düzenlediği operasyonda, 75 kilogram Hint keneviri ile 60 bin uyuşturucu hap ele geçirdi. Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.Ele geçirilen uyuşturucu maddelerin ambalajları üzerinde "BDR" ve "ALÇ" yazılı ibarelerin yer aldığı görüldü.
Polis, uyuşturucu maddelerin Bodrum ve Alaçatı gibi tatil bölgelerine gönderilmek üzere hazırlandığını tespit etti.Küçükçekmece'de 14 Haziran'da takip ettikleri bir otomobili durduran ekipler, yaptıkları aramada 8 kilogram Afyon sakızı ele geçirdi. Araçtaki yabancı uyruklu 2 şüpheli gözaltına alındı.Ekipler, 15 Haziran'da Bağcılar'da bir iş yerine düzenlediği operasyonda da 8 kilogram bonzai ham maddesi, 20 kilogram sentetik madde, 18 kilogram aseton, 2 çelik yelek ile 3 hassas terazi ele geçirildi. İş yerindeki 5 şüpheli gözaltına alındı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 10 şüpheli tutuklandı.

Sentetik Uyuşturucu Bonzai Uyuşturucu Madde Çelik Yelek 

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