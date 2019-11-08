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08 Kasım 2019 Cuma günü yayınlandı
Uyuşturucu operasyonları - İSTANBUL

Uyuşturucu operasyonları - İSTANBUL

- Operasyonlardan görüntüler - Ele geçirilen uyuşturucuların görüntüleri İstanbul 'da uyuşturucu operasyonları - Kent genelinde bir ayda düzenlenen 12 operasyonda, 300 kilogram eroin, 210 kilogram skunk ve 625 uyuşturucu hap ele geçirildi - Gözaltına alınan 30 kişi tutuklandıİSTANBUL (AA) - İstanbul 'da bir ayda düzenlenen 12 operasyonda, 300 kilogram eroin, 210 kilogram skunk ve 625 uyuşturucu hap ele geçirildi.Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uluslararası bağlantısı olan bazı suç örgütlerinin yurt dışından gelen uyuşturucuyu piyasaya süreceği istihbaratı üzerine çalışma başlattı.Bahçelievler, Çatalca, Ataşehir, Küçükçekmece, Fatih, Güngören, Başakşehir, Arnavutköy ve Pendik'te, 6 Ekim - 6 Kasım'da düzenlenen 12 operasyonda, 30 kişi gözaltına alındı.Adres ve araçlarda yapılan aramalarda ise 300 kilogram eroin, 210 kilogram skunk, 625 uyuşturucu hap ve 3 hassas terazi ele geçirildi.Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 30 zanlı tutuklandı.

Uyuşturucu Yurt Dışı Uluslararası Eroin 

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