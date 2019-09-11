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11 Eylül 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Uyuşturucu operasyonları - İSTANBUL

Uyuşturucu operasyonları - İSTANBUL

- Operasyonlardan görüntüler - Ele geçirilen maddelerin sergilenmesi İstanbul 'da uyuşturucu operasyonları - Kentte, 1 - 9 Eylül'de düzenlenen 6 operasyonda, 155 kilogram eroin, 70 kilogram skunk, 10 kilogram kokain, 8 kilogram Afyon sakızı, 3 kilogram metamfetamin ile 150 bin ecstacy hap ele geçirildi - Gözaltına alınan 6'sı yabancı 22 kişi tutuklandıİSTANBUL (AA) - İstanbul 'da düzenlenen 6 operasyonda, 155 kilogram eroin, 70 kilogram skunk, 10 kilogram kokain, 8 kilogram Afyon sakızı, 3 kilogram metamfetamin ile 150 bin ecstacy hap ele geçirildi.Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uluslararası bağlantısı olan bazı şebekelerin yurt dışından gelen uyuşturucuyu piyasaya süreceği istihbaratı üzerine çalışma başlattı.Pendik, Bayrampaşa, Küçükçekmece, Gaziosmanpaşa, Fatih, Eyüpsultan, Esenyurt, Bahçelievler, Bakırköy, Beylikdüzü, Silivri ve Çatalca'da 1 - 9 Eylül'de düzenlenen operasyonlarda, 6'sı İranlı 22 kişi gözaltına alındı.Adres ve araçlarda yapılan aramalarda, 155 kilogram eroin, 70 kilogram skunk, 10 kilogram kokain, 8 kilogram Afyon sakızı ve 3 kilogram metamfetamin ile 150 bin ecstacy hap ele geçirildi.Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 22 şüpheli tutuklandı.

Uyuşturucu Yurt Dışı Osmanpaşa Metamfetamin Uluslararası 

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