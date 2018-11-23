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23 Kasım 2018 Cuma günü yayınlandı
Uyuşturucu operasyonları - İSTANBUL

Uyuşturucu operasyonları - İSTANBUL

- Operasyondan detaylar - Ele geçirilen uyuşturucunun sergilenmesi İstanbul 'da uyuşturucu operasyonları - Büyükçekmece ve Zeytinburnu'ndaki operasyonlarda, 467 kilogram skank, 20 kilogram eroin ve 440 bin ecstacy hap ele geçirilirken 3 kişi gözaltına alındıİSTANBUL (AA) - İstanbul 'da uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlenen iki ayrı operasyonda, 467 kilogram skank, 20 kilogram eroin ve 440 bin ecstacy hap ele geçirildi.Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, Muratçeşme Mahallesi'nde park halindeki 34 SR 564 plakalı kapalı kasa kamyonetten şüphelenerek yaptığı incelemede, koliler içerisinde 367 kilogram skank buldu.Ekiplere 20 bin lira rüşvet teklif ettiği öne sürülen araç sürücüsü M.A. gözaltına alındı.Ayrıca, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Zeytinburnu'nda 2 depoya düzenledikleri, operasyonda M.Ü. ve Ö.A'yı yakaladı.Adreslerde yapılan aramalarda, 100 kilogram skank, 20 kilogram eroin ve 440 bin ecstacy hap ele geçirildi.Gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Uyuşturucuyla Mücadele Uyuşturucu Eroin 

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