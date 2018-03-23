Uyuşturucu operasyonları - BURSA

- Bursa 'da uyuşturucu operasyonları - Şüphelilerin emniyetten adliyeye sevk edilmesi Bursa 'da uyuşturucu operasyonları - 2 ayrı operasyonda gözaltına alınan 11 zanlıdan 3'ü tutuklandıBURSA (AA) - Bursa 'da düzenlenen 2 ayrı uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandıİl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ihbar üzerine merkez Yıldırım ilçesindeki bir adrese operasyon düzenledi. Evde bulunan A.A. ve G.K'yı gözaltına alan ekipler, aramalarda bir miktar kokain ve esrar ile para ele geçirdi.Bunun yanında il genelinde uyuşturucu satışı yaptığı öne sürülen şüphelilerin ikametlerine de operasyon düzenleyen ekipler, A.A, B.A, K.A.Ö, S.D, E.D, E.M. H.G, S.K. ve N.E'yi gözaltına aldı. Evlerde yapılan aramalarda ise bir miktar metamfetamin ve sentetik uyuşturucu bulundu.Gözaltına alınan 11 şüpheliden 7'si Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen A.A, G.K. ve H.G. ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. S.K'nın ise Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri devam ediyor.