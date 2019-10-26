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26 Ekim 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Uyuşturucu operasyonları - ADANA İzle

Uyuşturucu operasyonları - ADANA İzle

- Gözaltına alınan kadın ve diğer 4 zanlının görüntüsü - Ele geçirilen uyuşturucu maddeler ve silah Adana 'da uyuşturucu operasyonları - Uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonlarında gözaltına alınan 5 şüpheliden biri tutuklandıADANA (AA) - Adana 'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 5 kişiden biri tutuklandı, 4'ü salıverildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaptıkları çalışmayla merkez Yüreğir ilçesi Şehit Erkut Akbay Mahallesi'ndeki bir evde uyuşturucu bulunduğunu tespit etti.Adrese operasyon düzenleyen ekipler, aramalarda 3 bin 316 uyuşturucu hap buldu.Bunun üzerine, evdeki Yazgül C. (28) gözaltına alındı.Merkez Seyhan ilçesindeki Narlıca, Aydınlar ve Ova mahalleleri ile otogarda "torbacı" tabir edilen, sokakta uyuşturucu satan kişilere yönelik düzenlenen operasyonda da 530,60 gram esrar, 8,7 gram metamfetamin, 73 gram sentetik uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi, şüpheliler Gökmen D. (30), Zülfü G. (38), Bekir A. (23) ve Vedat A. (19) yakalandı.Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Yazgül C. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adli Kontrol Amfetamin Uyuşturucu Uyuşturucu Madde Metamfetamin 

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