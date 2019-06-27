Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
27 Haziran 2019 Perşembe günü yayınlandı
Uyuşturucu operasyonları: 7 gözaltı - KAHRAMANMARAŞ

Uyuşturucu operasyonları: 7 gözaltı - KAHRAMANMARAŞ

- Jandarma ekibinin uyuşturucu operasyonunun düzenlenen eve gelişi - Evde bulunan uyuşturucu maddeler Kahramanmaraş 'ta uyuşturucu operasyonları: 7 gözaltıKAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş 'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 7 kişi gözaltına alındı.Ekinözü Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Çiftlikkale Mahallesi'nde bir evde hint keneviri yetiştirildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.Adrese operasyon düzenleyen ekipler, ev ve eklentilerinde yaptığı aramada 107 kök hint keneviri ele geçirdi.Ekipler, kenevirlerle ilgili ev sahipleri M.Ş. (71) ve eşi S.Ş'yi gözaltına aldı.Pazarcık İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri de Tilkiler, Kizirli ve Akcalar mahallelerindeki daha önce belirlenen 5 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Evlerde yapılan aramalarda bin 50 gram kubar esrar, 50 gram kenevir tohumu ve 17 kök hint keneviri ele geçiren ekipler, A.T, İ.U, E.Y, H.Y. ve A.İ'yi gözaltına aldı.

Hint Keneviri Uyuşturucu Uyuşturucu Operasyonu Uyuşturucu Madde 

İlgili Foto Galeriler
Uyuşturucu komasına giren genç kız ne bulduysa aşağı attıUyuşturucu komasına giren genç kız ne bulduysa aşağı attı
Adana'da Dev OperasyonAdana'da Dev Operasyon
Vatanı Kurtardığını İddia Eden Uyuşturucu SatıcısıVatanı Kurtardığını İddia Eden Uyuşturucu Satıcısı
PKKya Ait Mühimmatlar Ele GeçirildiPKKya Ait Mühimmatlar Ele Geçirildi
Tunceli Valisi Sonel: Kahramanlarımız Gerekeni YaptıTunceli Valisi Sonel: Kahramanlarımız Gerekeni Yaptı
Aynı Evde Basıldılar! 2si Kadın 4 Kişi...Aynı Evde Basıldılar! 2si Kadın 4 Kişi...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı