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15 Haziran 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Uyuşturucu maddeyle yakalandı 'Biz satmıyoruz' dedi İzle

Uyuşturucu maddeyle yakalandı 'Biz satmıyoruz' dedi İzle

Arabada yapılan arama

( BURSA ) Uyuşturucu maddeyle yakalandı "Biz satmıyoruz" dedi- Dağ manzarası izlerken yakalandı BURSA

Uyuşturucu Sahte Kimlik Metamfetamin Hapis Cezası Harekete Geç 


- Bursa'da hakkında 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve cezaevi firarisi olduğu belirlenen şahıs arkadaşı ile birlikte dağ manzarası izlerken yakalandı. Araçlarında yüksek miktarda uyuşturucu ele geçirilen şahıslar polise, "Kaderimizde Bursa manzarasında uyurken yakalanmak da varmış, burası çok sessiz bir yer, beni nasıl buldunuz?" dedi.
Osmangazi Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği (SÖS) ekipleri, daha önce bir çok suça karışan ve cezaevinden firar eden Gökhan Ş. isimli şahsın Uludağ yolunda bir araçta olduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Söz konusu ihbarın olduğu bölgeye giden ekipler Gökhan Ş. ile arkadaşı Ahmet U'yu arabanın içinde uyurken yakaladı. 5 ayrı suç kaydı olan, hakkında kesinleşmiş 9 ay hapis cezası olan Gökhan Ş. ile Ahmet U., gözaltına alındı. Polisleri karşısında görünce neye uğradığını şaşıran Gökhan Ş. ekiplere " Kaderimizde Bursa manzarasında uyurken yakalanmak da varmış, burası çok sessiz bir yer, beni nasıl buldunuz?" dedi.
Şüphellierin araçlarında ve üstlerinde yapılan aramalarda 500 gram metamfetamin, 15 gram bonzai, 3 ecstasy hap, 12 gram kokain, 2 ruhsatsız tabanca ve başka kişilerin adına düzenlenen 2 sahte kimlik ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şahıslar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DE-
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