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24 Ekim 2019 Perşembe günü yayınlandı
Uyuşturucu maddeler klozetten çıktı

Uyuşturucu maddeler klozetten çıktı

Jandarma baskınından görüntü

Jandarma Karakolu Uyuşturucu Uyuşturucu Madde Güvenlik Güçleri Uyuşturucu Tacirleri 

-Ele geçirilenlerin görüntüsü

( BURSA ) BURSA

- Bursa'da uyuşturucu tacirlerinin klozete sakladığı uyuşturucu maddeleri jandarma narkotik köpeği 'Kan' buldu. Baskının yapıldığı evde yaşayan aile fertleri gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, Bursa İl Jandarma komutanlığı ekipleri uyuşturucu satışı yapan şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik yapıkları istihbari çalışmalar neticesinde Osmangazi ilçesi Hamitler Mahallesinde ikamet eden A.K. isimli şahsın ev ve müştemilatında piyasaya sürülmek üzere hazır halde kubar esrar ve skunk diye tabir edilen uyuşturucu madde bulundurduğu ve satışını yaptığını tespit etti. Savcılıktan alınan arama kararının ardından A.K. isimli şahsın yakalanmasına yönelik alınan arama kararının ardından evine yapılan baskında 3 bin 200 gram kubar esrar, 2 bin 100 gram skunk maddesi ele geçirildi. Şüphelilerin güvenlik güçlerinden saklamak için klozete döktüğü uyuşturucu maddeleri Jandarma narkotik köpeği Kan buldu. Şüpheli A.K. ile birlikte evde bulunan eşi E.K. çocukları M.K. ve M.K.'de savcının talimatıyla gözaltına alınarak jandarma karakoluna götürüldü. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.
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