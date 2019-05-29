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29 Mayıs 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Uyuşturucu madde kullandıkları için öldükleri iddia edilen 2 genç toprağa verildi

Uyuşturucu madde kullandıkları için öldükleri iddia edilen 2 genç toprağa verildi

Cenaze detayları

Uyuşturucu Cenaze Uyuşturucu Madde Cenaze Namazı 

-Olay yeri detayları
-Tabela detayları

( BALIKESİR ) BALIKESİR

- Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, uyuşturucu madde kullandıkları iddia edilen 5 gençten hayatını kaybeden 2’si toprağa verildi.
Ayvalık’ın Küçükköy mahallesinde dün sabah arkadaşları B.U., C.Ö, D.E. ile uyuşturucu kullandıkları iddia edilen ve sonrasın fenalaşıp hayatını kaybeden Ali Rıza S. (21) ile Yiğit T. (21) sevenlerinin gözyaşları arasında son yolculuklarına uğurlandı. Ali Rıza T. Ayvalık'ın Küçükköy Mahallesinde kılınan cenaze namazı sonrasında toprağa verilirken Yiğit T ise Gömeç ilçesinde düzenlenen cenaze namazı sonrasında ilçe mezarlığına defnedildi. Gençlerin cenazelerine aileleri, yakınları ve sevenleri katıldı.
B.U., Ç.Ö ve D.E'nin ise Ayvalık Devlet Hastanesinde ki tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.
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