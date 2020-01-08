Uyuşturucu madde kullandığı iddia edilen şahıs hayatını kaybetti



- İzmir’in Konak ilçesinde, uyuşturucu madde kullandığı iddia edilen şahıs, fenalık geçirdiği ileri sürülen metruk binada ölü bulundu. Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Güney Mahallesi 1148/1 sokak üzerinde bulunan metruk bir binada meydana geldi. İddiaya göre, metruk binada uyuşturucu madde kullanan Hasan Cuşar (21), bir süre sonra fenalık geçirerek yere yığıldı. Cuşar’ın yerde hareketsiz bir şekilde yattığını gören mahalle sakinleri durumu polis ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontroller sonucunda Cuşar’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekipleri çevrede araştırmalar yaptı. İddiaya göre, gencin cesedinin yanında uyuşturucu madde içiminde kullanılan materyaller olduğu tespit edildi. Öte yandan, birçok suçtan kaydı olduğu belirtilen gencin cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin tespiti için otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



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