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04 Nisan 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Uyuşturucu madde kullanan genç parkın ortasında bayıldı Haberi

Uyuşturucu madde kullanan genç parkın ortasında bayıldı Haberi

Vatandaş kamerası ile çekilen görüntüler

İlk Müdahale Amatör Kamera Uyuşturucu Uyuşturucu Madde Sağlık Ekipleri 

-Uyuşturucu madde alan şahsın sedye ile götürülmesi

( ESKİŞEHİR ) ESKİŞEHİR

- Eskişehir'de uyuşturucu madde kullandığı iddia edilen bir kişinin ibretlik hali kameralara yansıdı. Eskişehir'de uyuşturucu kullandığı iddia edilen genç, Hamamyolu parkındaki banklarda oturduğu esnada bayılarak hareketsiz bir biçimde yatmaya başladı.
Gencin bayıldığını gören vatandaşlar 112 Acil Servis ekiplerine haber verildi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yapılan ilk müdahalenin ardından genci sedyeye yardımıyla Eskişehir Devlet Hastanesi'ne götürdü. Yaşanan bu anları amatör kameralara yansırken, üzerinden bir kimlik belgesi çıkmadığı belirtilen gencin ne tür bir uyuşturucu madde kullandığı ise aaraştırılıyor. (BRK-Y)
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