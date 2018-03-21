Uyuşturucu madde kullanan genç heykele döndü

-Görüntü, Kocaeli klasöründe Kocaeli bonzai klasöründe geçildi (Gencin yüzü buzlansın)



( KOCAELİ ) -- Hareketsizce bekleyen genci gören vatandaşlar o anları cep telefonları iğle kaydetti KOCAELİ



- Uyuşturucu madde kullandığı iddia edilen genç, dakikalar boyunca hareketsizce ayakta beklerken, genci gören vatandaşlar o anları cep telefonları ile kaydetti.

Kocaeli’de meydana geldiği ileri sürülen olayda, uyuşturucu madde kullandığı iddia edilen genç maddenin etkisiyle dakikalar boyunca ayakta hareketsizce bekledi. Uyuşturucu madde kullanan genci gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Gencin dakikalara boyunca ayakta heykel gibi hareketsizce ayakta beklemesini şaşkınlıkla karşılayan vatandaşlar o anları cep telefonları ile kaydetti.

(MK

