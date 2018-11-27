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27 Kasım 2018 Salı günü yayınlandı
Uyuşturucu madde bağımlısı olduğu iddia edilen şahıs hayatını kaybetti

Uyuşturucu madde bağımlısı olduğu iddia edilen şahıs hayatını kaybetti

Şahsın cenazesinin götürülüşü

Hastane Uyuşturucu Cenaze Uyuşturucu Madde Madde Bağımlısı 

-hastane içinden detaylar
-fotoğrafı

( SİVAS ) SİVAS

- Sivas'ta uzun süredir alkol ve uyuşturucu madde bağımlısı olduğu iddia edilen şahıs kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay saat 18.00 sıralarında Şeyhşamil Mahallesi Megakent sitelerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evde uyuşturucu madde aldığı iddia edilen evli 2 çocuk babası Asalih Çırak (40) bir süre sonra morarmaya başlayarak rahatsızlandı. Eşinden kendisini hastaneye götürmesini isteyen Çırak eşi tarafından araçla Numune Hastanesi'ne getirildi.
Kalbi duran Çırak, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Çırak'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Şahsın kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belli olacak. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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