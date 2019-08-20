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20 Ağustos 2019 Salı günü yayınlandı
Uyuşturucu kuryesi kadın karnına sardığı 1,5 kilogram eroinle yakalandı - ERZURUM İzle

Uyuşturucu kuryesi kadın karnına sardığı 1,5 kilogram eroinle yakalandı - ERZURUM İzle

- Uyuşturucu kuryesi kadının Erzurum Büyükşehir Belediyesi Şehirlerarası Otobüs Terminali‎'ndeki polis noktasından çıkarılması - Zanlının polis aracına götürülmesi - Ele geçirilen uyuşturucu (fotoğraf)Uyuşturucu kuryesi kadın karnına sardığı 1,5 kilogram eroinle yakalandıERZURUM (AA) - Erzurum 'da karnına sardığı 1 kilo 560 gram eroini Ankara'ya götürmek istediği öne sürülen uyuşturucu kuryesi kadın yakalandı.İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı Güven Timleri Kısım Amirliği ekipleri, Büyükşehir Belediyesi Şehirlerarası Otobüs Terminali‎'nde yaptıkları uygulama sırasında Ankara'ya giden bir yolcu otobüsünde arama gerçekleştirdi.Bu sırada yolcular arasındaki S.A. adlı kadının hareketlerinden şüphelenen ekipler, zanlıyı terminal binası içerisinde polis noktasına götürerek üst aramasını yaptı.Aramada, zanlının karın bölgesine sardığı 3 paket halindeki 1 kilo 560 gram eroin ele geçirildi.Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinden Ankara'ya gittiği belirlenen uyuşturucu kuryesi kadın, gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

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