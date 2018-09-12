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12 Eylül 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Uyuşturucu kullandığı öne sürülen genç kız ortalığı birbirine kattı İzle

Uyuşturucu kullandığı öne sürülen genç kız ortalığı birbirine kattı İzle

Genç kızın polis aracındaki görüntüsü

Polis Aracı Sağlık Ekibi Uyuşturucu Harekete Geç Sağlık Ekipleri 

-Genç kızın kelepçe takılmış hali
-Ambulansın gelmesi
-Polisin kelepçeyi çıkartıp kızı sağlık ekiplerine vermek istemesi
-Genç kızın zorluk çıkarması yere yatması
-Sağlık ekiplerinin gelmesi
-Sedyeye yatmak istememesi
-Sedyedeki halatlarla bağlanması
-Götürülmeye çalışılması
-Halatlardan kurtulmaya çalışması
-Ambulansa güçlükle alınması
-Genel ve detay görüntü

( ADANA -ÖZEL)- Adana'da uyuşturucu aldığı ileri sürülen genç kız çevredeki iş yerlerine zarar vermek isteyince polis tarafından kelepçelendi ancak polise de zorluk çıkartıp kendini yerden yere attı ADANA

- Adana'da uyuşturucu aldığı ileri sürülen genç kız çevredeki iş yerlerine zarar vermek isteyince polis tarafından kelepçelendi ancak polise de zorluk çıkartıp kendini yerden yere attı. Edinilen bilgiye göre, Seyhan ilçesi, Kurtuluş Mahallesi, Atatürk Caddesinde bir genç kızın iş yerlerine zarar vermeye çalıştığı yönünde polise ihbar geldi. İhbar üzerine harekete geçen polis kısa sürede olay yerine geldi. İsminin Çiğdem A. olduğu öğrenilen genç kızın iş yerlerine saldırıp tekme attığını gören polis onu sakinleştirmeye çalıştı. Ancak uyuşturucu aldığı ileri sürülen genç kız bir türlü sakinleşmeyince polis genç kıza kelepçe takıp polis aracına bindirdi. Genç kız buna rağmen sakinleşmedi. Polis ekipleri, olay yerine sağlık ekibi çağırdı. Polis bir süre sonra olay yerine gelen sağlık ekiplerine genç kızı teslim etmek için kelepçesini çıkardı. Ancak genç kız sağlık ekipleriyle de gitmek istemeyerek kendini yerden yere attı. Polis ve sağlık ekipleri genç kızı güçlükle sedyeye bindirip bağlayarak ambulansa götürdü. Ancak genç kız buna rağmen sedyeden kurtulup kaçmak istedi. Genç kız en sonunda ambulansa alınarak bir polisin de refakatinde hastaneye götürüldü.
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