Uyuşturucu kullandığı iddia edilen şahıs ölü bulundu Haberi

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( ANKARA ) - ANKARA



- Ankara’da aşırı dozda uyuşturucu aldığı iddia edilen bir kişi evinde ölü bulundu. Olay, Ankara’nın Altındağ ilçesinde saat 12.30 sıralarında meydana geldi. Kalbur Sokak üzerindeki üç katlı binanın birinci katında arkadaşı ile birlikte yaşadığı ve yüksek miktarda uyuşturucu kullandığı iddia edilen G. A., yakınları tarafından evde baygın halde bulundu. Aile yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Eve gelen sağlık ekipleri G. A.’nın hayatını kaybettiğini belirledi. G. A.’nın öldüğünü duyan ailesi sinir krizi geçirdi. Haberi alan yakınları da binanın önüne akın etti. Bunun üzerine güvenlik önlemleri alan polis ekipleri, destek kuvvetle birlikte aile yakınlarını sakinleştirmeye çalıştı. Uzun uğraşlar sonucu sakinleşen akrabalar, binanın önünde oturdu. Polis ekipleri daha sonra durumu olay yeri inceleme ekiplerine bildirdi. Olay yerine intikal eden inceleme ekipleri, ölen A. G.’nin bulunduğu yerde incelemelerde bulundu. Şahsın cenazesi, yapılan inceleme sonrası otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Ekiplerin olayla ilgili incelemeleri devam ediyor. (SFP-

