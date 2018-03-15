Uyuşturucu kullanan genç, kendisini 'alkolden sonra mantı yedim' diye savundu

-Genç ile röp.

-Polis ekiplerinin çalışması



( BOLU ) BOLU



- Bolu’da uyuşturucu kullandıktan sonra vatandaşlar tarafından yerde hareketsiz bulunan genç, “alkol aldıktan sonra mantı yedim. O yüzden midem bulandı, bir şeyim yok” diyerek kendisini savundu. Kanayan kafasını ise gazetecilerin uyarısı üzerine fark etti. Edinilen bilgiye göre, Bolu merkeze bağlı Örencik Köyü yolu üzerindeki park halindeki bir otomobilin yanında hareketsiz yatan bir şahıs olduğunu gören vatandaşlar durumu polis ve 112 Sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, yerde hareketsiz yatan Tevfik E.C.’yi, yattığı yerden kaldırdılar. Ayakta durmakta zorlanan ve kendisinde olmayan E.C.’ye, olay yerine gelen 112 Sağlık ekipleri su vererek kendisine gelmesini beklediler. Tedaviyi kabul etmedi Kafasından kanlar akan E.C., sağlık ve polis ekiplerinin tüm çabalarına rağmen hastaneye gitmeyi reddetti. Uyuşturucu kullanan gencin bir sorununun olmadığını söylemesi üzerine 112 Sağlık ekipleri olay yerinden ayrıldı. Yaralı olduğunun farkında olmadı E.C., kendisini görüntüleyen gazetecilerin ‘uyuşturucu mu kullandın?’ sorusuna, “Uyuşturucu kullanmadım. Alkol kullandım. Sonra üzerine mantı yedim. O yüzden midem bulandı. Ondan dolayı böyleyim” şeklinde cevap verdi. Kafasının kanadığını farketmeyen genç, gazetecilerin uyarması üzerine önce kafasının kanamadığını söyledi.



Daha sonra otomobilin aynasına bakan genç, ‘evet, dün yarıldı. Dükkanda vurdum’ dedi.

Kullandığı uyuşturucunun etkisinden uzun süre çıkamayan E.C., olay yerine gelen ailesine teslim edildi.

