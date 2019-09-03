Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
03 Eylül 2019 Salı günü yayınlandı
Uyuşturucu kaçakçıları adliyeye sevk edildi Haberi

Uyuşturucu kaçakçıları adliyeye sevk edildi Haberi

Şüphelilerin adliyeye girişinden detaylar

Uyuşturucu Uyuşturucu Madde Akalan Polis Ekipleri İstihbarat 

-Genel detaylar

( ESKİŞEHİR ) ESKİŞEHİR

- Eskişehir'de, polis ekiplerinin uyuşturucu madde sevkiyatı yapan araca düzenlediği operasyonda yakalanan şüpheliler adli makamlara sevk edildi. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube müdürlüklerince yapılan ortak çalışmada, Doğu illerinden Eskişehir'e güzergâhı kullanarak bir aracın yüklü miktarda uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağı bilgisine ulaşıldı. Yol güvenliği alan polis ekipleri gerçekleştirdiği drone destekli operasyonda kentte girişi esnasında durduruldu. İlgili makamdan alınan arama kararıyla Narkotik dedektör köpeği Noro ile araçta yapılan aramada 44 kilogram eroin ele geçirildi. Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak Suçu kapsamında işlem yapılarak gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemleri sonrası Eskişehir Adalet Sarayına sevk edildi. (MK-Y)
İlgili Foto Galeriler
Uyuşturucu komasına giren genç kız ne bulduysa aşağı attıUyuşturucu komasına giren genç kız ne bulduysa aşağı attı
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı