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21 Şubat 2020 Cuma günü yayınlandı
Uyuşturucu imalatı için akıl almaz yöntem Haberi

Uyuşturucu imalatı için akıl almaz yöntem Haberi

Uyuşturucu üretimi yapılan ev

Uyuşturucu Uyuşturucu Madde Akalan Sigara Irak 

-Ele geçirilenler
-Genel detay

( İSTANBUL )- Özel ışıklarla evde uyuşturucu üreten şebekeye operasyon İSTANBUL

- Büyükçekece’de uyuşturucu madde üretimi için evin içerisine özel ortam ve düzenekler oluşturan şebekeye operasyon düzenledi.
Operasyonda, 2 kişi yakalanırken, evde uyuşturucu madde yapımı için kullanılan özel düzenekler ve maddeler ele geçirildi. Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti” konusu ile ilgili yürütülen çalışmalar kapsamında, 18 Şubat günü saat 09.30 sıralarında Aydınlar Caddesinde bulunan bir adrese operasyon düzenleyen ekipler, Halit Özgür K.(37) ve yabancı uyruklu Safiya S.(43) isimli kadın şahıs yakaladı. Operasyonda ekipler ev içerisinde uyuşturucu madde üretimi için özel ortam ve düzenekler oluşturulduğunu tespit etti. Adreste yapılan aramalarda, 76 kök halinde 634 gram gelen marihuana bitkisi, 274 gram marihuana uyuşturucu madde, 93.5 gram marihuana bitki tohumu, uyuşturucu imal etmekte kullanılan çadır, file raf ve sistemi, elektrikli havalandırma, 2 adet özel ışıklandırma, nem ve ısı ölçüm aleti, 2 adet pervane, nemlendirme cihazı, uyuşturucu madde öğütmeye yarayan 2 adet aparat, sigara sarmaya yarayan 4 paket sigara kağıdı ele geçirildi. 19 Şubat günü sevk edildiği adli sevk edilen Safiya S. serbest bırakılmış, Halit Özgür K. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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