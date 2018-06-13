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13 Haziran 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Uyuşturucu imalathanesi eve baskın

Uyuşturucu imalathanesi eve baskın

narkotik köpeğinin eve girişi

Hint Keneviri Uyuşturucu Uyuşturucu Madde Narkotik İmalathane 

-uyuşturucuyu bulan narkotik köpeği
-terastaki uyuşturucu hint keneviri
-Odalardan çıkan paket halindeki uyuşturucular
-hassa terazi, hint keneviri tohumları

( MUĞLA ) MUĞLA

- Bodrum’da bulunan bir eve yapılan baskında uyuşturucu madde üretimi yapıldığı tespit edildi. Polis ekiplerinin arama yaptığı evde saksı içine dikili hint keneviri ve hassas terazi ele geçirildi. Cevat Şakir Mahallesi üzerindeki bir villaya Narkotik Köpeği eşliğinde baskın yapan ekipler burada esrar maddesi üretildiğini belirledi. Villanın teras katındaki saksılarda yetiştirilen kenevir bitkilerinin işlendikten sonra hassas terazi ile ölçülerek satışa hazır hale getirildiği görüldü.
Polisler, evdeki şüphelinin esrar bitkilerini bir miktarını sökerek binanın arka bahçesine attığın da tespit etti. Bir şüpheli uyuşturucu imalatı yapmak suçlamasıyla gözaltına alınırken evdeki suç unsurlarına el konuldu. (EA-
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