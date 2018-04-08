'Uyuşturucu ile Mücadelede Muhtarın Rolü' semineri - MUĞLA
"Uyuşturucu ile Mücadelede Muhtarın Rolü" semineri - MUĞLA - Muğla Vali Yardımcısı Mehmet Fikret Çavuş'un konuşması - Diğer açılış konuşmaları - Genel ve detay görüntüler"Uyuşturucu ile Mücadelede Muhtarın Rolü" semineriMUĞLA (AA) - Muğla 'nın Bodrum ilçesinde, "Uyuşturucu ile Mücadelede Muhtarın Rolü" konulu seminer düzenlendi. Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu 36. Bodrum İstişare Toplantısı kapsamında Muğla Valiliğinin katkıları ile ilçedeki bir otelde düzenlenen seminerde konuşan Muğla Vali Yardımcısı Mehmet Fikret Çavuş, uyuşturucuyla sadece devletin değil, toplumdaki tüm kuruluşların ve herkesin görevi olduğunu söyledi.
Bu konuda da en önemli görevlerden birinin muhtarlara düştüğünü belirten Çavuş, muhtarların görev yerlerinde bu konuya gereken önemi ve özeni gösterecekleri inancında olduklarını dile getirdi.Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz da "Çocuklarımızı, geleceğimizi, insanlarımızı zararlı bağımlılıklardan kurtarmamız lazım. Toplumdan her kesim bu konuda elini taşın altına koymalı." diye konuştu. Eğitim, spor ve sağlığa destek verdiklerini söyleyen Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon ise "Güvenlik güçlerimizin ve milli eğitimdeki öğretmen arkadaşlarımızın ve duyarlı velilerimizin sayesinde bu uyuşturucu belasını okullarda minimum seviyede tutmayı başarıyoruz." ifadelerini kullandı.Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Başkanı Hüseyin Akdeniz ise daha önce farklı zamanlarda uyuşturucu ve madde bağımlılığı ile ilgili 3 toplantı gerçekleştirdiklerini kaydetti. Akdeniz, "Uyuşturucu ile mücadelede Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu bu zamana kadar yaptığı çalışmalarda olduğu gibi bundan sonraki çalışmalarda da her zaman devletinin yanında dimdik ayakta duracaktır." diye konuştu. AK Parti Muğla İl Başkanı Kadem Mete'nin de katıldığı seminer sunumlarla devam etti.