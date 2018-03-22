Uyuşturucu ile mücadele konferansı - SAKARYA

- Sakarya 'da uyuşturucu ile mücadele konferansı - İHH İnsani Yardım Vakfı Genel Başkan Yardımcısı Osman Atalay'ın konuşması - detaylar Sakarya 'da uyuşturucuyla mücadele konferansı - İHH İnsani Yardım Vakfı Genel Başkan Yardımcısı Atalay: - "Şu an Türkiye'de gençlerin maddeyle tanışma ve kullanma yaşı malesef 12 - 17 yaş arasına kadar düştü. Çok ucuz olması hasebiyle daha da yaygınlaşıyor"SAKARYA (AA) - İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Genel Başkan Yardımcısı Osman Atalay, Türkiye'de uyuşturucu maddeyle tanışma ve bunu kullanma yaşının 12 - 17 yaş aralığına kadar düştüğünü söyledi.
İHH İnsani Yardım Vakfı'nın madde bağımlılığına karşı "Okuluna ve Mahallene Sahip Çık, Uyuşturucuya Hayır" sloganıyla düzenlediği konferans, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğünün desteğiyle Serdivan Erol Olçok Anadolu Lisesi Konferans Salonu'nda düzenlendi. Atalay, konferansta yaptığı konuşmada, 2014 yılında bağımlılık meselesinin ciddi bir şekilde Türkiye'de popüler olmaya başladığını anlattı.Sentetik kimyasalların kısa sürede yayıldığını aktaran Atalay, "Şu an Türkiye'de gençlerin maddeyle tanışma ve kullanma yaşı maalesef 12 - 17 yaş arasına kadar düştü. Çok ucuz olması hasebiyle daha da yaygınlaşıyor." dedi. Türkiye'de en çok kullanılan uyuşturuculardan ilk sırada kimyasallar olduğuna dikkati çeken Atalay, ikinci sırada eroinin, üçüncü sırada ise alkol bağımlılığının yer aldığını kaydetti. Yetişkinler ve çocukların ortak bir bağımlılıkta buluştuğu nokta olduğunu dile getiren Atalay, "O da teknoloji bağımlılığı. Türkiye'de 71 milyon mobil kullanıcı var. 2017 yılında yapılan bir ankete göre, ortalama bir Türk vatandaşı günde 4 saatini televizyona bağımlı olarak, 2 saat 59 dakika ise cep telefonuna bağımlı olarak yaşıyor. Yani teknoloji bağımlılığı da bizim çok önemli bir problemimiz haline geldi." şeklinde konuştu. - "Problemin çözümü aile ve okulda"Atalay, çocukların karakterinin, kişiliğinin ve öz güveninin aileyle okulda geliştiğini, dolayısıyla da bağımlılıkla mücadelede iki toplumsal kurumun etkili olduğunu savunarak, şöyle devam etti:"Çocuk, çocukluğunu da ergenliğini de yetişkinliğini de okulda yaşıyor. Ailenin 5 yaşına kadar çocuk üzerinde bir etkisi var ama 5 yaşından sonra çocuğun en büyük sosyal topluluğu çevresi okul oluyor. Bu noktada okulu ve öğretmenleri çok önemli görüyorum. Okullarımızın kalitesini yükseltmek öğretmenlerimizin de yaşam standartlarını yükseltmek birinci görevimiz olmalı diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.Atalay, madde bağımlılarının tedavilerinin ardından daha zor bir süreç yaşadıklarını değinerek, Batı'da ve Türkiye'de tedavi gören madde bağımlılarının yüzde 90'ının bir ya da iki yıl sonra tekrar maddeye geri başladığını aktardı.Merkezlerde tedavi olan bir genci muhakkak kamu ya da özel bir kurumda işle meşgul etmek zorunda olunduğunu kaydeden Atalay, "Yoksa bu yatırımlar, tedaviler, enerjiler boşa gitmiş olacak diye düşünüyorum." dedi.