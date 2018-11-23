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23 Kasım 2018 Cuma günü yayınlandı
Uyuşturucu ihbarı sonucu durdurulan tırdan saman balyaları arasına zulalanmış 45 bin paket kaçak sigara çıktı İzle

Uyuşturucu ihbarı sonucu durdurulan tırdan saman balyaları arasına zulalanmış 45 bin paket kaçak sigara çıktı İzle

Operasyondan görüntüler

Adli Kontrol Uyuşturucu Uyuşturucu Madde Narkotik Kaçak Sigara 

-Adliyeye sevk
-Ele geçirilen sigaraların fotoğrafı

( BURSA )- 500 bin lira değerindeki kaçak sigarayı Kuzey Irak'tan yurda sokan tır sürücüsü tutuklandı BURSA

- Bursa'da uyuşturucu taşıdığı ihbarı sonrasında narkotik polisi tarafından durdurulan tırdan saman balyaları arasına zulalanmış 45 bin paket kaçak sigara çıktı. Kuzey Irak'tan yurda 500 bin lira değerinde kaçak sigara sokan tır sürücüsü tutuklanırken tıra eskortluk yaptığı iddia edilen özel otomobildeki 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Edinilen bilgiye göre, doğu illerinden Bursa'ya tırla uyuşturucu madde getirileceği ihbarını alan narkotik ekipleri tırı ve beraberinde eskortluk yaparak gelen bir otomobili İnegöl ilçe girişinde durdurdu. KOM ekipleri tarafından Bursa'ya getirilen tırda yapılan aramada saman balyaları arasına saklanmış 45 bin paket kaçak sigara ele geçirildi. Tır sürücüsü ve eskort araçtaki 2 kişi gözaltına alındı. Piyasa değeri 500 bin lira olan kaçak sigaraların kaçak yollarla Kuzey Irak'tan Şırnak'a getirildiği buradan da Bursa'ya gönderildiği, elde edilen kazancın ise terör örgütlerine yardım olarak gönderildiği belirtildi. Emniyetteki sorguları tamamlan 3 şüpheliden tır sürücüsü Ramazan B, tutuklanırken, diğer 2 şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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