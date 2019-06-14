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14 Haziran 2019 Cuma günü yayınlandı
Uyuşturucu haplarla yakalanan genç adliyeye sevk edildi

Uyuşturucu haplarla yakalanan genç adliyeye sevk edildi

ŞÜPHELİNİN ADLİYEYE GELİŞİ

Polis Sentetik Uyuşturucu Akalan Polis Ekipleri 

-YAKALANAN UYUŞTURUCU HAPLAR
-DETAYLAR
-FOTOĞRAF

( BOLU ) BOLU

- Bolu'da, polis ekipleri tarafından yol kontrolleri sırasında yapılan aramada üzerinde 40 adet uyuşturucu hapla yakalanan Erkan A.(19) adliyeye sevk edildi. Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, TEM Otoyolu üzerinde yapılan uygulamada bir otomobili durdurdu. Araç sürücüsü Erkan A.’nın (19) hareketlerinden şüphelenen ekipler, şahıs üzerinde arama yaptı. Yapılan aramada Erkan A.’nın üzerinden 40 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan 19 yaşındaki Erkan A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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