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03 Aralık 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Uyuşturucu hapı sıvı boya içerisine gizlemişler - ÇANKIRI

Uyuşturucu hapı sıvı boya içerisine gizlemişler - ÇANKIRI

- Çankırı Otogarından görüntü - Uyuşturucu maddenin boya kutusundan çıkarılışı - Şüphelilerin adliyeye çıkarılışıUyuşturucu hapı sıvı boya içerisine gizlemişler - Çankırı 'da sıvı boya içerisine gizlenmiş bin 500 uyuşturucu hap ele geçirildi - Gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandıÇANKIRI (AA) - Çankırı 'da sıvı boya içerisine gizlenmiş bin 500 uyuşturucu hap ele geçirildi.İstanbul'dan Çankırı 'ya uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı istihbaratını alan İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince çalışma başlatıldı.Ekiplerce Çankırı Otogarında İstanbul'dan gelen yolcu otobüsünde narkotik dedektör köpeği "Çakıl" ile arama yapıldı.Otobüste sıvı boya kutusuna gizlenmiş bin 500 uyuşturucu hap ele geçirilirken, kaçmaya çalışan S.E, M.A, E.D. ve S.F. gözaltına alındı.Yakalanan şüpheliler jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.Şüphelilerden S.E, M.A, E.D. uyuşturucu ticareti yapmak suçundan tutuklanırken S.F. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adli Kontrol Uyuşturucu Uyuşturucu Ticareti Narkotik Yolcu Otobüsü 

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