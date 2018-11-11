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11 Kasım 2018 Pazar günü yayınlandı
Uyuşturucu hap operasyonu - BURSA

Uyuşturucu hap operasyonu - BURSA

- Şüphelinin sağlık kontrolüne götürülmesi - Operasyonda 2 bin 213 adet uyarıcı ve uyuşturucu hap ile 72 bin 346 adet muhtelif markalarda hap ele geçirildiBURSA (AA) - Bursa 'da düzenlenen operasyonda 2 bin 213 adet uyarıcı ve uyuşturucu hap ile 72 bin 346 adet muhtelif markalarda hap ele geçirildi.Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Osmangazi Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Alemdar Mahallesi 1. Söğütlü Sokak ile Soğanlı Mahallesi 618. Sokak'taki iş yerlerinde uyuşturucu ve uyarıcı hap satıldığı yönünde ihbar aldı.Harekete geçen emniyet güçleri söz konusu adreslere operasyon yaptı.Operasyonda 2 bin 213 adet uyarıcı ve uyuşturucu hap ile 72 bin 346 adet muhtelif markalarda hap ele geçirildi.Hapları muhafaza altına alan emniyet güçleri olayla ilgili Suriye uyruklu M.O'yu yakaladı.Gözaltına alınan şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Uyuşturucu Trol 

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