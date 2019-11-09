Uyuşturucu götürdüğü adreste polislere yakalandı - HATAY

- Ekiplerin narkotik köpekleri ile sokakta durdurduğu motosiklette arama yapması - Ekiplerin bir kişiyi gözaltına alması - Ekiplerin sokaklarda ve bina çevrelerinde narkotik köpeği ile arama yapması - Ekiplerin sokakta durdurulan araçlarda arama yapmasıUyuşturucu götürdüğü adreste polislere yakalandı - Hatay 'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda iki şüpheli gözaltına alındıHATAY (AA) - Hatay 'ın İskenderun ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda iki şüpheli yakalandı.İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Amirliği ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı.Esentepe, Barıştepe, Yıldırımtepe ve Buluttepe mahallelerinde önceden belirlenen adreslere 3 hassas burun köpek ve özel timlerin de bulunduğu ekiple operasyon düzenlendi. Operasyon sırasında polislerin bulunduğu adrese motosikletle uyuşturucu götürdüğü belirlenen kişi ile uyuşturucu sattığı ileri sürülen bir şüpheli gözaltına alındı.
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