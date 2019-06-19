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19 Haziran 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Uyuşturucu etkisinde, bir polisi ve 2 kişiyi bıçaklayan şahıs yakalandı

Uyuşturucu etkisinde, bir polisi ve 2 kişiyi bıçaklayan şahıs yakalandı

İki kişinin bıçaklandığı olay yerinden genel ve detay görüntüler

Polis Memuru Güvenlik Önlemi Uyuşturucu Bağımlısı Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-Olay yeri inceleme polislerinin çalışmalarından genel ve detay görüntüler
-Bıçakla yaralanan polisin genel görüntüsü
-Bıçakla yaralanan polisin ambulansa bindirilmesi
-Ambulansın gidişi
-Özel Harekat timlerinden genel görüntüler
-Polisi ve 2 kişi bıçakla yaralayan şahsın adli tıp birimine getirilmesi ve çıkarılması

( ADANA )- Adana’da uyuşturucu bağımlısı bir kişi sokak ortasında 2 kişi bıçaklandıktan sonra kendisini gözaltına almak isteyen bir polis memurunu da bıçakla yaraladı ADANA

- Adana’da uyuşturucu etkisinde bir kişi sokak ortasında 2 kişi bıçakladıktan sonra babası tarafından arabayla olay yerinden kaçırıldı. Polis ekipleri, arabayla kaçan şüphelinin önüne keserek durdurdu ardından şüpheli bir polis memurunu da boyun kısmından bıçakla yaraladı. Şüpheli ve babası gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, uyuşturucu etkisinde olan İbrahim Tahak (25) Seyhan ilçesi Aydınlar Mahallesi 49097 sokak içerisinde Mustafa T. ile ismi öğrenilemeyen bir kişi durduk yere bıçakladı. Ardından Tahak, babası tarafından otomobil ile olay yerinden kaçırıldı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri yaralıları Adana Şehir Hastanesine kaldırdı. Mustafa T.’in durumunun ağır olduğu öğrenildi. Uyuşturucu etkisinde şahıs polis memurunu da bıçakla yaraladı Babası tarafından otomobille kaçırılan Tahak’ı arama çalışmaları başlatan polis ekipleri, Çukurova İlçesi 2000 Evler Mahallesi Bülent Ecevit Bulvarı üzerinde otomobili durdurdu. Teslim olmamak için direnen Tahak, bir polis memurunu boyun kısmından bıçakla yaraladı. Tahak ve babası gözaltına alındı. Yaralanan polis memuru, özel bir hastanedeki tedavisinin ardından Seyhan Devlet Hastanesine sevk oldu. Özel Harekat timleri ise olayların gerçekleştiği bölgelerde güvenlik önlemi aldı. (CNK-
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