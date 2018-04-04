Uyuşturucu çetesine drone destekli operasyon

-Ekiplerin bir eve araçla gelmesi

-Kapıyı çalmaları

-Bir şahsı gözaltına almaları

-Aramalarda uyuşturucu bulunması

-Saksılardaki kenevirler

-Teknedin indirilen zanlı

-Sahil Güvenlik Botundan zanlının indirilmesinin dorene görüntüsü

-Şahısların götürülmesi



( ADANA )- Adana'da karadan ve denizden drone destekli operasyonda 42 kişi gözaltına alındı- Evlerinde bulunamayan bazı şüpheliler Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın yardımıyla denizde seyir halindeyken teknelerde yakaladı ADANA



- Adana uyuşturucu çetesine yönelik karadan ve havadan drone destekli 20 ayrı adrese yapılan operasyonda 42 kişi gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığınca halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması; uyuşturucu madde kullanımı, imal edilmesi ve ticaretinin önlenmesine yönelik olarak yapılan çalışmalar sonucunda, Karataş Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla Adana'nın merkez Seyhan, Yüreğir ve Adana’nın sahil ilçesi Karataş'ta uyuşturucu tacirlerine hem karada hem denizde aynı anda operasyon düzenledi.

20 ayrı adreste 42 şüpheliye düzenlenen operasyon, havadan da drone ile takip edildi. Operasyonda zehir tacirlerinin evlerinde saksıda kenevir yetiştirdikleri belirlendi. Ayrıca evlerinde bulunamayan bazı şüpheliler Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın yardımıyla denizde seyir halinde iken teknelerde yakaladı. Çeşitli miktarlarda uyuşturucunun ele geçirildiği operasyonlarda uyuşturucu çetesine mensup 42 şüpheli gözaltına aldı. (ADN-

